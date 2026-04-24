Представитель Чернова высказался о будущем защитника "Спартака"

- Пока говорить о чем-то преждевременно. С учетом того, что его контракт по окончании сезона закончится, исходя из того, что " Спартак " не выразил желания продлить соглашение, очень маловероятно, что дальше будет именно "Спартак", - цитирует Кузьмичева "Матч ТВ"

По словам Кузьмичева, красно-белые не хотят продлевать контракт с защитником.Летом прошлого года Никита Чернов перешел из московского "Спартака" в самарские "Крылья Советов" на правах аренды, всего в нынешнем сезоне он вышел на поле в 20 встречах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча.Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего защитника в 1,5 миллионов евро, его контракт с красно-белыми истекает по окончании текущего сезона.