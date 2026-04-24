Матчи Скрыть

Представитель Чернова высказался о будущем защитника "Спартака"

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника московского "Спартака" Никиты Чернова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Кузьмичева, красно-белые не хотят продлевать контракт с защитником.

- Пока говорить о чем-то преждевременно. С учетом того, что его контракт по окончании сезона закончится, исходя из того, что "Спартак" не выразил желания продлить соглашение, очень маловероятно, что дальше будет именно "Спартак", - цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".

Летом прошлого года Никита Чернов перешел из московского "Спартака" в самарские "Крылья Советов" на правах аренды, всего в нынешнем сезоне он вышел на поле в 20 встречах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего защитника в 1,5 миллионов евро, его контракт с красно-белыми истекает по окончании текущего сезона.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится