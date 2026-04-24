Голкипер "Краснодара" Агкацев: мы сплотились и вернулись на свое место

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался о победе над московским "Спартаком" (2:1) в 26 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Агкацева, уверенность "Краснодара" не пошатнулась после падения на вторую строчку и теперь команда вернулась на свое место.

- Интересная и очень зрелищная игра. Очень рад, что удалось победить и вернуться на первое место.
За дни на второй строчке уверенность не пошатнулась. Просто ещё больше объединились, сплотились, сделали свою работу хорошо и вернулись на своё место, - приводит слова Агкацева "Чемпионат".

В 26 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" одержал выездную победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1, забитыми мячами отметились Кристофер Мартинс, Эдуард Сперцян и Жубал.

По итогам 26 сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 57 набранными очками в своем активе и опережает петербургский "Зенит" на один балл. Красно-белые на данный момент занимают пятое место с 45 очками.

