Сенников прокомментировал спад "Локомотива" во второй части сезона

Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился мнением о том, почему во второй части сезона 2025/2026 железнодорожники выступают хуже.
После 27 туров "Локо" с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

"Все команды в турнирной таблице за что-то борются. "Локомотив" на третьем месте, пока задача выполняется. Единственное, обидно, что "Локомотив" не включился в борьбу за чемпионство.

На какой-то стадии был шанс даже выйти на первое место, когда они вничью с "Ахматом" сыграли. Но этого не произошло, и сейчас отрыв очень большой", — передаёт слова Сенникова "Матч ТВ".

"Локомотив" ещё имеет математические шансы на победу в чемпионате России, но может лишиться их в зависимости от результатов матчей "Краснодар" — "Динамо" Махачкала и "Зенит" — "Ахмат".

