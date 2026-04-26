Сенников прокомментировал спад "Локомотива" во второй части сезона

"Все команды в турнирной таблице за что-то борются. "Локомотив" на третьем месте, пока задача выполняется. Единственное, обидно, что "Локомотив" не включился в борьбу за чемпионство.
На какой-то стадии был шанс даже выйти на первое место, когда они вничью с "Ахматом" сыграли. Но этого не произошло, и сейчас отрыв очень большой", — передаёт слова Сенникова "Матч ТВ".
"Локомотив" ещё имеет математические шансы на победу в чемпионате России, но может лишиться их в зависимости от результатов матчей "Краснодар" — "Динамо" Махачкала и "Зенит" — "Ахмат".