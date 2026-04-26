"Пари НН" отправил в отставку главного тренера Шпилевского — источник

"Пари Нижний Новгород" после поражения от "Спартака" (1:2) в 27 туре Российской Премьер-Лиги уволил главного тренера Алексея Шпилевского.
Об этом сообщает журналист Иван Карпов. Официального подтверждения данной информации от нижегородского клуба пока не поступало.

После 27 туров "Пари НН" с 22 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда ещё имеет шансы сохранить прописку в высшем дивизионе и даже избежать стыков.

В трёх заключительных турах чемпионата "Пари НН" сыграет с "Ахматом" (03.05, в гостях), ЦСКА (11.05, дома) и "Рубином" (17.05, в гостях).

