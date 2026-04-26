Мамаев поделился ожиданиями от будущего Челестини в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев рассказал, чего ждёт от оставшихся матчей команды под руководством Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА
Также Мамаев ответил на вопрос, стоит ли руководителям клуба увольнять швейцарца.

"Тяжело сказать, каким будет будущее Челестини. Руководители сами сделают выводы и примут решение.

Каким будущее Челестини вижу я? Я всегда за наших специалистов, тем более, когда мы не играем в еврокубках. Мы можем увидеть тренеров, которые по-новому видят футбол. Например, Сергея Игнашевича.

Не желаю увольнения Челестини, но, если руководство примет решение с ним расстаться, хотелось бы видеть кого-то из наших специалистов", — отметил Мамаев в беседе со "Спорт-Экспрессом".

В 27 туре ЦСКА сыграл вничью 0:0 с "Рубином". С 45 очками команда занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

