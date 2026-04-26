В "Пари НН" отказались комментировать отставку Шпилевского

Генеральный директор "Пари НН" Виталий Карасёв прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Алексей Шпилевский был отправлен в отставку.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Шпилевского уволили сразу после поражения нижегородцев от "Спартака" в 27 туре чемпионата России.

"Без комментариев", — сказал Карасёв "Спорт-Экспрессу".

После 27 туров "Пари НН" с 22 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

