Моссаковский: вопрос об увольнении Челестини сейчас даже не стоит

Комментатор Михаил Моссаковский высказался о главном тренере ЦСКА Фабио Челестини.
Михаил Моссаковский заявил, что клуб не планирует сотрудничать с Челестини после окончания текущего сезона.

"Мне кажется, вопрос об увольнении Челестини сейчас даже не стоит. При этом красные линии уже пройдены. Фарш этой весны… Его назад не прокрутишь. Клуб не рассматривает вопрос продолжения работы с Фабио после окончания сезона", - сказал Моссаковский в подкасте "Чемпионата".

Фабио Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. В текущем сезоне под его руководством "армейцы" провели 39 матчей, одержали 21 победу, 6 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений. Соглашение со швейцарским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.


