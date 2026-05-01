Губерниев отреагировал на назначение Гаранина главным тренером "Пари НН"

"Тренер довольно известный, может, ему решили дать шанс от безнадеги.Посмотрим, как он всколыхнет команду. Все?таки в командах мастеров работал", - сказал Губерниев "Матч ТВ".
Предыдущим местом работы Вадима Гаранина был медийный футбольный клуб "Lit Energy".
Нижегородский клуб расстался с Алексеем Шпилевским после поражения от "Спартака" (1:2) в 27-м туре. Шпилевский работал с командой с лета 2025 года. За этот период "Пари НН" одержал шесть побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел 17 поражений. С 22 очками команда занимает 15-е место за три тура до завершения чемпионата.