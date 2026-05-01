Губерниев считает, что "Зенит" обыграет ЦСКА

"Челестини уже уплыл за буйки, спасательный круг не поможет.Крейсер "Зенит" проплывет мимо и не заметит. Не буду говорить, что потопит. Но, во всяком случае, руку не протянет", - сказал Губерниев "Матч ТВ".
В субботу, 2 мая, состоится матч в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом". Встреча пройдет на "ВЭБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
"Зенит" идет вторым, отставая от "Краснодара" на 1 балл, а ЦСКА располагается на шестой строчке с 45 очками.