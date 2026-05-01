Пименов поделился прогнозом на дерби "Локомотив" - "Динамо"

Экс-форвард сборной России Руслан Пименов высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ "Локомотив" - "Динамо".
Фото: РПЛ
"В этой встрече будет победа "Локомотива" с минимальным счетом. Потому что "Локо" борется за третье место, отступать им в этой битве некуда, играют они дома — мотивация очень высокая", - цитирует Пименова "Матч ТВ".

Московское дерби между "Локомотивом" и "Динамо" состоится сегодня, 1 мая. Матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет на стадионе "РЖД Арена" и начнется в 19:30 по московскому времени.

В преддверии встречи "железнодорожники" занимают третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 49 очков. Бело-голубые с 38 баллами располагаются на 8-й строчке.

