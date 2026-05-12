Иванов прокомментировал победу ЦСКА над "Пари НН" в 29 туре

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов прокомментировал победу команды над "Пари НН" в 29 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ПФК ЦСКА
Армейцы выиграли со счётом 2:1 благодаря голам молодых полузащитников Данилы Козлова (88') и Имрана Фирова (90'). Единственный гол за нижегородцев забил Даниил Лесовой (44').

"Неудивительно, что молодые футболисты ЦСКА забили. Скорее чудо, что армейцы вообще сумел забить два мяча. Им действительно во многом повезло. При этом были моменты, которые они должны были реализовывать ещё раньше.

Дай бог, чтобы Игдисамов продолжал работать в этом направлении, а молодёжь и дальше прогрессировала. Это действительно перспективные футболисты, с ними приятно работать", — отметил Иванов в беседе с "Чемпионатом".

После 29 туров ЦСКА с 48 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре чемпионата команда сыграет дома с "Локомотивом" (3-е место, 53 очка). Все матчи 30 тура Премьер-Лиги пройдут в воскресенье, 17 мая, и начнутся в одно время — 18:00 мск.

