Силкин ответил, верит ли в возвращение Шварца в "Динамо"

"Когда он уехал из России, то за границей у него ничего не получилось. Хотя в "Динамо" при нём была симпатичная команда, которая играла в атаку. Решать руководству, но тогда придётся убирать Гусева.
Если было тогда хорошо при Шварце, это не значит, что будет хорошо теперь. Дважды в одну реку не войти. Не верю в его триумфальное возвращение", — сказал Силкин в беседе с "Советским спортом".
С 2020 по 2022 год Шварц уже тренировал "Динамо" и приводил команду к бронзе Российской Премьер-Лиги, а также выводил её в финал Кубка России сезона 2021/2022. Последним местом работы тренера был американский "Нью-Йорк Ред Буллз" (2023–2025).