Губерниев поделился мнением о том, нужно ли ЦСКА приглашать Шварца

"Сандро Шварц — это же великий тренер. Второй раз в одну и ту же реку, только с другой командой. Марцел Личка? Это называется хождение по мукам.
Почему руководство ЦСКА не хочет оставить Игдисамова? Наши тренеры достойны, есть люди, которые должны работать. Я за наших парней", — приводит слова Губерниева Metaratings.
Под руководством Шварца "Динамо" стало бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги и финалистом Кубка России сезона 2021/2022. 4 мая ЦСКА уволил с поста главного тренера швейцарца Фабио Челестини, исполняющим обязанности наставника красно-синих был назначен Дмитрий Игдисамов.