Матчи Скрыть

Губерниев поделился мнением о том, нужно ли ЦСКА приглашать Шварца

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил появившуюся в СМИ информацию о том, что московский ЦСКА заинтересован в приглашении на пост главного тренера немца Сандро Шварца.
Фото: ФК "Динамо" Москва
С 2020 по 2022 год Шварц тренировал московское "Динамо". По мнению Губерниева, армейскому клубу и другим отечественным коллективам лучше доверять своим специалистам.

"Сандро Шварц — это же великий тренер. Второй раз в одну и ту же реку, только с другой командой. Марцел Личка? Это называется хождение по мукам.

Почему руководство ЦСКА не хочет оставить Игдисамова? Наши тренеры достойны, есть люди, которые должны работать. Я за наших парней", — приводит слова Губерниева Metaratings.

Под руководством Шварца "Динамо" стало бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги и финалистом Кубка России сезона 2021/2022. 4 мая ЦСКА уволил с поста главного тренера швейцарца Фабио Челестини, исполняющим обязанности наставника красно-синих был назначен Дмитрий Игдисамов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится