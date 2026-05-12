Некоторые игроки "Реала" хотят продажи Вальверде — источник

Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон, некоторые футболисты мадридского "Реала" не против, если в летнее межсезонье клуб покинет полузащитник и вице-капитан команды Федерико Вальверде.
Фото: Getty Images
По данным источника, руководство сливочных относится к вопросу с потенциальной продажей уругвайского футболиста как к "очень деликатной" теме.

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки между Вальверде и другим полузащитником "Реала" Орельеном Тчуамени произошёл словесный конфликт, который перерос в драку в раздевалке.

В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на 500 тыс. евро и позже заявили, что драки не было, а Вальверде получил травму в результате того, что поскользнулся.

