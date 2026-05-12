Карпин рассказал, когда ждёт возвращения России на международную арену

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что команду допустят до международных турниров в 2028 году.
От соревнований ФИФА и УЕФА российские футбольные клубы и сборные отстранены с марта 2022 года.

"Есть надежда, что нас допустят к 2028 году. Потому что отбор на чемпионат Европы начинается в марте 2027-го", — сказал Карпин в интервью Надежде Стрелец.

После отстранения сборная России принимает участие исключительно в товарищеских матчах. В марте российская команда обыграла Никарагуа со счётом 3:1, а также сыграла вничью 0:0 с Мали.

28 мая Россия сыграет в гостях с Египтом, 5 июня проведёт домашнюю встречу с Буркина-Фасо, а 9 июня также на одном из российских стадионов сыграет с Тринидадом и Тобаго.

