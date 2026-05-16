Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
10:00
НефтехимикНе начат
Черноморец
13:00
УралНе начат
Ротор
13:00
ЧайкаНе начат
Челябинск
13:00
ШинникНе начат
КАМАЗ
13:00
СоколНе начат
Волга Ул
13:00
ФакелНе начат
Арсенал Тула
13:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
13:00
УфаНе начат
Торпедо
19:30
ЕнисейНе начат

Кубок Англии

Новости
Челси
17:00
Манчестер СитиНе начат

Наумов: "Зенит" уже не упустит шанс стать чемпионом

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Наумова, "Зенит" точно обыграет "Ростов" и не упустит чемпионство.

- "Зенит" уже не упустит шанс стать чемпионом. Он точно обыграет "Ростов", сто процентов. Я нисколько в этом не сомневаюсь.

"Краснодар" в последнем матче с "Динамо", забив гол, решил сыграть по счету, но пропустил — пришлось вперёд лезть, и второй пропустили. Осечка. Так что "Зенит", считаю, снова чемпион, - приводит слова Наумова "Матч ТВ".

В 29 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над "Сочи" со счетом 2:1. "Краснодар" на выезде с аналогичным счетом уступил московскому "Динамо". На данный момент сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 65 набранными очками, южане занимают второе место с 63 баллами в своем активе.

В заключительном туре РПЛ команда Сергея Семака сыграет на выезде с "Ростовом", а "быки" примут на домашнем стадионе "Оренбург".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится