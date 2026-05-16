Наумов: "Зенит" уже не упустит шанс стать чемпионом

- "Зенит" уже не упустит шанс стать чемпионом. Он точно обыграет "Ростов", сто процентов. Я нисколько в этом не сомневаюсь.
"Краснодар" в последнем матче с "Динамо", забив гол, решил сыграть по счету, но пропустил — пришлось вперёд лезть, и второй пропустили. Осечка. Так что "Зенит", считаю, снова чемпион, - приводит слова Наумова "Матч ТВ".
В 29 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над "Сочи" со счетом 2:1. "Краснодар" на выезде с аналогичным счетом уступил московскому "Динамо". На данный момент сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 65 набранными очками, южане занимают второе место с 63 баллами в своем активе.
В заключительном туре РПЛ команда Сергея Семака сыграет на выезде с "Ростовом", а "быки" примут на домашнем стадионе "Оренбург".