Гасилин объяснил, как Дуран помог "Зениту" в борьбе за чемпионство

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался об игре Джона Дурана за сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Гасилина, Дуран навязал Соболеву конкуренцию и раззадорил его, а голы Александра принесли чемпионство "Зениту".

- Почему у Дурана не получилось? Давайте скажем прямо: Джон Дуран сделал "Зенит" чемпионом. Он внёс большой вклад — раззадорил Соболева, навязал ему конкуренцию, и Александр обрёл уверенность, стал забивать.

Вы согласитесь, что во многом именно его голы принесли "Зениту" чемпионство. Дуран сыграл свою роль, и ещё какую, - цитирует Гасилина "Советский спорт".

Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды без права последующего выкупа. Всего форвард провел за российский клуб во всех турнирах девять матчей и отметился двумя забитыми мячами (оба - с пенальти). Перед 30 туром РПЛ петербургский клуб объявил, что колумбиец покинул расположение команды по личным обстоятельствам.

По итогам 29 сыгранных туров команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 65 набранными очками в своем активе. В 30 туре РПЛ "Зениту" предстоит сыграть на выезде с "Ростовом".

