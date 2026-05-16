Гасилин объяснил, как Дуран помог "Зениту" в борьбе за чемпионство

- Почему у Дурана не получилось? Давайте скажем прямо: Джон Дуран сделал "Зенит" чемпионом. Он внёс большой вклад — раззадорил Соболева, навязал ему конкуренцию, и Александр обрёл уверенность, стал забивать.
Вы согласитесь, что во многом именно его голы принесли "Зениту" чемпионство. Дуран сыграл свою роль, и ещё какую, - цитирует Гасилина "Советский спорт".
Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды без права последующего выкупа. Всего форвард провел за российский клуб во всех турнирах девять матчей и отметился двумя забитыми мячами (оба - с пенальти). Перед 30 туром РПЛ петербургский клуб объявил, что колумбиец покинул расположение команды по личным обстоятельствам.
По итогам 29 сыгранных туров команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 65 набранными очками в своем активе. В 30 туре РПЛ "Зениту" предстоит сыграть на выезде с "Ростовом".