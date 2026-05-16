Тренер "Зенита": Ерохина можно назвать главным джокером клуба в 21 веке

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук высказался о роли нападающего Александра Ерохина.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Тимощука, Ерохин - главный джокер "Зенита" в 21 веке.

- Ерохина можно назвать главным "джокером" "Зенита" в 21-м веке, поскольку он очень много забивал победных мячей или мячей, которые спасали команду.

И в матче с "Сочи", когда он оказался с мячом, я сразу в этот момент подумал: "Ну только не промахнись!" (Смеётся). В любом случае Саша сориентировался и принёс три важных очка команде, - приводит слова Тимощука "Советский спорт".

В 29 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал победу над "Сочи" со счетом 2:1 благодаря голам Луиса Энрике и Александра Соболева - россиянин вышел на замену во втором тайме и принес команде победу благодаря забитому мячу на последних минутах встречи.

Всего в текущем сезоне Ерохин провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего футболиста в 200 тысяч евро, его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

