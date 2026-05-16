Генич: у Кордобы "жирный" контракт - не знаю, кто готов дать ему такие же условия

- Мы видим, что Кордоба постоянно недоволен, апеллирует к решениям арбитров и нередко считает, что к нему относятся несправедливо.
У него "жирный" контракт, и я не знаю, кто готов дать ему такие же условия в другом чемпионате, с учетом того, что ему исполнилось 33 года, с чем я Джона и поздравляю, - приводит слова Генича "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 39 матчей и записал на свой счет 21 забитый мяч и 9 голевых передач. Контракт 33-летнего колумбийца с южанами рассчитан до конца следующего сезона, рыночная стоимость форварда, согласно версии Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.
После 29 сыгранных туров краснодарцы занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 63 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Зенита" на два балла.