СКА-Хабаровск
10:00
НефтехимикНе начат
Черноморец
13:00
УралНе начат
Ротор
13:00
ЧайкаНе начат
Челябинск
13:00
ШинникНе начат
КАМАЗ
13:00
СоколНе начат
Волга Ул
13:00
ФакелНе начат
Арсенал Тула
13:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
13:00
УфаНе начат
Торпедо
19:30
ЕнисейНе начат

Челси
17:00
Манчестер СитиНе начат

Генич: у Кордобы "жирный" контракт - не знаю, кто готов дать ему такие же условия

Спортивный комментатор Константин Генич высказался о возможном уходе Джона Кордобы из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Генича, у Кордобы хороший контракт и вряд ли кто-то предложит ему такие же условия в другом чемпионате.

- Мы видим, что Кордоба постоянно недоволен, апеллирует к решениям арбитров и нередко считает, что к нему относятся несправедливо.
У него "жирный" контракт, и я не знаю, кто готов дать ему такие же условия в другом чемпионате, с учетом того, что ему исполнилось 33 года, с чем я Джона и поздравляю, - приводит слова Генича "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 39 матчей и записал на свой счет 21 забитый мяч и 9 голевых передач. Контракт 33-летнего колумбийца с южанами рассчитан до конца следующего сезона, рыночная стоимость форварда, согласно версии Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

После 29 сыгранных туров краснодарцы занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 63 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Зенита" на два балла.

