Черчесов: мы дома проиграли "Сочи" и хотим взять реванш

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче с "Сочи".
По словам Черчесова, его команда не хочет играть тускло и желает взять реванш у "Сочи".

- Знаю, какая игра нам предстоит, и понимаю, что нам нужно нацеливаться на результат.
Никто не хочет играть тускло, но также мы не знаем, что именно может пойти не так. Мы дома проиграли "Сочи" и хотим взять реванш, - приводит слова Черчесова "Матч ТВ".

Завтра, 17 мая, грозненский "Ахмат" на выезде сыграет с "Сочи" в 30 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Очная встреча команд в первом круге завершилась победой "барсов" со счетом 4:2.

По итогам 29 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата страны с 21 набранным баллом, грозненцы располагаются на девятой строчке с 36 очками в своем активе.

