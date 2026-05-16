Макаров ответил, сколько денег тратит на жизнь в Турции

"Здесь гораздо дешевле (чем в Москве). Я живу здесь один, у меня минимальные траты. Может, тысяч 100 рублей максимум, и то, если хожу в рестораны вечером поужинать.В Москве гораздо больше уходило. Но семья состоит из четырех человек, а здесь я один", - сказал Макаров "РБ Спорт".
Денис Макаров перешел из московского "Динамо" в "Кайсериспор" в конце января 2026 года. В текущем сезоне за турецкий клуб правый вингер провел 12 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.