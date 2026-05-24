Игрок "Урала" Итало прокомментировал невыход команды в РПЛ

Защитник екатеринбургского "Урала" Итало поделился мнением о неудаче команды в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Урал"
В Первой лиге "Урал" занял третье место, а в стыках проиграл махачкалинскому "Динамо" (0:1 — дома; 0:2 — в гостях).

"Это футбол, это жизнь. Мы можем выиграть, можем проиграть. Мне очень грустно, мы третий сезон подряд пытаемся через стыки выйти в РПЛ и не получается. Надеюсь, в следующем сезоне всё будет хорошо.

Сам ли виноват "Урал", что не вышел в РПЛ напрямую? Да, конечно. Нам не нужно перекладывать ответственность на других", — отметил Итало в беседе с "Матч ТВ".

"Урал" выступает в Первой лиге с сезона 2024/2025. В сезоне 2023/2024 екатеринбургская команда заняла 14-е место в РПЛ и проиграла в стыках за сохранение прописки в высшем дивизионе тольяттинскому "Акрону" (0:2 — дома; 2:1 — в гостях).

