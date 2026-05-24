Карседо признали лучшим тренером Кубка России

Наставник " Спартака " Хуан Карлос Карседо победил в голосовании болельщиков за звание лучшего тренера Кубка России.

Фото: ФК "Спартак"

Красно-белые вышли в суперфинал турнира, где сегодня, 24 мая, сыграют с "Краснодаром".



Сообщается, что 52-летний испанский специалист набрал 19,8 тысяч голосов и опередил главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева, который набрал 11,8 тысяч.



Суперфинал Кубка России пройдёт сегодня, 24 мая, на стадионе "Лужники". Матч стартует в 18:00 мск.

