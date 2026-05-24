Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:00
КраснодарНе начат

Карседо признали лучшим тренером Кубка России

Наставник "Спартака" Хуан Карлос Карседо победил в голосовании болельщиков за звание лучшего тренера Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
Красно-белые вышли в суперфинал турнира, где сегодня, 24 мая, сыграют с "Краснодаром".

Сообщается, что 52-летний испанский специалист набрал 19,8 тысяч голосов и опередил главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева, который набрал 11,8 тысяч.

Суперфинал Кубка России пройдёт сегодня, 24 мая, на стадионе "Лужники". Матч стартует в 18:00 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится