Красно-белые вышли в суперфинал турнира, где сегодня, 24 мая, сыграют с "Краснодаром".
Сообщается, что 52-летний испанский специалист набрал 19,8 тысяч голосов и опередил главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева, который набрал 11,8 тысяч.
Суперфинал Кубка России пройдёт сегодня, 24 мая, на стадионе "Лужники". Матч стартует в 18:00 мск.
Карседо признали лучшим тренером Кубка России
Наставник "Спартака" Хуан Карлос Карседо победил в голосовании болельщиков за звание лучшего тренера Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"