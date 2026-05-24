Жуков выделил лучших игроков РПЛ сезона 2025/2026

"Я думаю, что в тройку лучших по итогам чемпионата России войдут Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Но и Алексей Батраков очень хорошо показал себя в этом сезоне.
Не буду их расставлять по местам в тройке лучших, они все — равноценные игроки", — отметил Жуков в разговоре с "РИА Новости Спорт".
В РПЛ сезона 2025/2026 полузащитник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян провёл 30 матчей, забил 13 мячей и отдал 17 результативных передач. В активе нападающего "быков" Джона Кордобы — 28 встреч, 17 голов и 6 ассистов. Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков в 28 играх чемпионата отметился 13 забитыми мячами и 10 голевыми пасами.