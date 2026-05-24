По информации источника, главному арбитру заплатят 400 тысяч рублей, ассистентам - по 200 тысяч, резервному судье - 100 тысяч, резервному ассистенту - 50 тысяч, видеоарбитру (ВАР) - 200 тысяч, ассистенту ВАР - 100 тысяч, инспектору - 200 тысяч.
Сегодня, 24 мая, состоится матч в рамках Суперфинала Кубка России между столичным "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Инал Танашев.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Стал известен гонорар арбитров Суперфинала Кубка России - источник
