Прудников объяснил, почему в матче "Спартак" - "Краснодар" нет фаворита

Бывший игрок "Спартака" Александр Прудников высказался о предстоящем матче Суперфинала Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"
Александр Прудников заявил, что обе команды в последнее время играли нестабильно.

"Спартак" неделю назад упустил шанс стать бронзовым призером РПЛ, а "Краснодар" неудачно провел концовку чемпионата в борьбе за золото.

Команды в последнее время играли нестабильно, поэтому невозможно выделить фаворита", - сказал Прудников "Матч ТВ".

Сегодня, 24 мая, на "Лужниках" состоится Суперфинал Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Начало - в 18:00 по московскому времени.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги "Краснодар" занял 2-е место, набрав 66 очков. "Спартак" расположился на 4-й строчке с 52 баллами в своем активе.

