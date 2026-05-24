Прудников объяснил, почему в матче "Спартак" - "Краснодар" нет фаворита

"Спартак" неделю назад упустил шанс стать бронзовым призером РПЛ, а "Краснодар" неудачно провел концовку чемпионата в борьбе за золото.
Команды в последнее время играли нестабильно, поэтому невозможно выделить фаворита", - сказал Прудников "Матч ТВ".
Сегодня, 24 мая, на "Лужниках" состоится Суперфинал Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Начало - в 18:00 по московскому времени.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги "Краснодар" занял 2-е место, набрав 66 очков. "Спартак" расположился на 4-й строчке с 52 баллами в своем активе.