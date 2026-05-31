Дзюба: "Спартаку" не хватает нападающего, я не намекаю на себя

- "Спартаку" нужен лидер в защите, много крутых футболистов, но не хватает центрального нападающего, я не намекаю на себя, но нужен форвард, который будет забивать 15–20 голов за сезон, - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
Напомним, что по окончании сезона Артем Дзюба объявил об уходе из тольяттинского "Акрона" на правах свободного агента. Форвард выступал за клуб с осени 2024 года и стал лучшим бомбардиром в его истории, также он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.
Ранее сообщалось, что Дзюба интересен московской "Родине", которая вышла в РПЛ, став чемпионом Первой Лиги, однако клуб и сам футболист опровергли эту информацию.