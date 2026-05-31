Аршавин: Сафонов так испугал футболистов "Арсенала", что они даже в створ не попали

Он не отбил, но испугал так, что игроки "Арсенала" даже в створ ворот не попали. Мотя молодец, - приводит слова Аршавина "СЭ"

По словам Аршавина, Сафонов не виноват в пропущенном мяче, а в серии послематчевых пенальти он испугал футболистов соперника.- Вины Сафонова нет в пропущенном голе, это точно. Может быть, он мог выходить раньше, но Хавертц здорово пробил. Мы надеялись на Мотю в серии.Финал Лиги чемпионов УЕФА состоялся вчера, 30 мая, в Будапеште. Французский "ПСЖ" одержал победу над английским "Арсеналом" со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за парижан, вышел на поле и провел весь матч. В серии послематчевых пенальти "канониры" дважды пробили мимо створа ворот.Всего в сезоне-2025/26 Сафонов провел за парижан во всех турнирах 27 матчей, пропустил 28 мячей и сохранил ворота "сухими" в 12 встречах. За "ПСЖ" голкипер выступает с лета 2024 года, в составе французского клуба россиянин завоевал восемь трофеев, дважды став победителем Лиги чемпионов УЕФА.