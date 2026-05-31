Матчи Скрыть

Главный тренер "Крыльев": совместить Шуманского с Ахметовым - получится идеальный футболист

Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов высказался об игре Артема Шуманского.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По словам Булатова, если совместить Ахметова и Шуманского, то получится идеальный футболист.

- Артем как раз очень быстрый и подвижный — такая мобильная девятка, которая очень много открывается за спину.
Если совместить их с Ахметовым, получится идеальный футболист: и умный, и скоростной. У Шуманского впереди большое будущее, - цитирует Булатова Sport24.

В сезоне-2025/26 Артем Шуманский провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Права на 21-летнего форварда принадлежат ЦСКА, белорус выступал за самарцев на правах аренды.

Ильзат Ахметов в прошлом сезоне вышел на поле в 31 встрече во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и восемь результативных передач. Контракт 28-летнего полузащитника с волжанами рассчитан до конца июня.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится