Главный тренер "Крыльев": совместить Шуманского с Ахметовым - получится идеальный футболист

- Артем как раз очень быстрый и подвижный — такая мобильная девятка, которая очень много открывается за спину.
Если совместить их с Ахметовым, получится идеальный футболист: и умный, и скоростной. У Шуманского впереди большое будущее, - цитирует Булатова Sport24.
В сезоне-2025/26 Артем Шуманский провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Права на 21-летнего форварда принадлежат ЦСКА, белорус выступал за самарцев на правах аренды.
Ильзат Ахметов в прошлом сезоне вышел на поле в 31 встрече во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и восемь результативных передач. Контракт 28-летнего полузащитника с волжанами рассчитан до конца июня.