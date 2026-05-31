Мостовой: Сафонов не превзошел Акинфеева, став двухкратным победителем ЛЧ

По словам Мостового, "ПСЖ" заслуженно победил в финале, но Сафонов пока что не превзошел Акинфеева, потому что мало играет на высшем уровне.- На мой взгляд, "Пари Сен-Жермен" заслуженно победил лондонцев.Вчера, 30 мая, "ПСЖ" одержал победу над лондонским "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов УЕФА со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Парижане стали обладателями трофея во второй раз кряду. Российский голкипер Матвей Сафонов вышел на поле в стартовом составе французского клуба и провел весь матч. В серии послематчевых пенальти вратарь не отразил ни одного удара - "канониры" дважды пробили мимо створа ворот.Сафонов выступает за парижский клуб с лета 2024 года, в его составе россиянин завоевал восемь трофеев.