Быстров: Сафонов так напугал игроков "Арсенала", что они пробивали мимо

Сафонов внес свое имя в историю, что тут еще скажешь. Молодец, просто красавец. Он так напугал игроков "Арсенала", что они мимо пробивали, - приводит слова Быстрова "РБ Спорт"

По словам Быстрова, финал получился интересным, а Сафонов - молодец, смог вписать свое имя в историю.- Крутейший финал — не знаю, кто там что говорит. В любом случае была интрига, смотреть было интересно, я получил удовольствие.Вчера, 30 мая, "ПСЖ" одержал победу над лондонским "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов УЕФА со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Парижане стали обладателями трофея во второй раз кряду. Российский голкипер Матвей Сафонов вышел на поле в стартовом составе французского клуба и провел весь матч. В серии послематчевых пенальти вратарь не отразил ни одного удара - "канониры" дважды пробили мимо створа ворот.