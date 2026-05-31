Губерниев: помню, просил Черчесова и Карпина обратить на Сафонова внимание

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о голкипере "ПСЖ" Матвее Сафонове.

Вспоминаю, когда просил обратить на него внимание Черчесова и Карпина, мне говорили: "Он что, тебе родственник?" Но спортсмен спортсмена всегда разглядит", - сказал Губерниев "Чемпионату"

Дмитрий Губерниев заявил, что Матвей Сафонов является одним из лучших вратарей Европы."То, что Сафонов - один из лучших вратарей Европы, это факт. Играет в лучшей команде мира. Единственный среди россиян двукратный обладатель кубка (Лиги) чемпионов.Матвей Сафонов перешел из "Краснодара" в "ПСЖ" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне за французский клуб голкипер провел 27 матчей, пропустил 28 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.Вчера, 30 мая, Сафонов стал победителем Лиги чемпионов вместе с "ПСЖ".