Сычёв отреагировал на назначение Игдисамова в ЦСКА

- Логичное решение руководства. В клубе много перспективных молодых футболистов, и главный тренер знаком с ними не понаслышке: лично работал и участвовал в прогрессе, - передаёт слова Сычёва Metaratings.
Игдисамов официально возглавил ЦСКА несколько дней назад. До этого специалист работал с командами разных возрастов в структуре клуба, а в концовке прошлого сезона руководил основным составом в статусе исполняющего обязанности после ухода Фабио Челестини. Под его руководством армейцы завершили чемпионат двумя победами подряд.