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Сычёв отреагировал на назначение Игдисамова в ЦСКА

Дмитрий Сычёв прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова на пост наставника ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Бывший нападающий считает, что клуб сделал закономерный выбор, доверив команду специалисту, хорошо знакомому с системой армейцев.

- Логичное решение руководства. В клубе много перспективных молодых футболистов, и главный тренер знаком с ними не понаслышке: лично работал и участвовал в прогрессе, - передаёт слова Сычёва Metaratings.

Игдисамов официально возглавил ЦСКА несколько дней назад. До этого специалист работал с командами разных возрастов в структуре клуба, а в концовке прошлого сезона руководил основным составом в статусе исполняющего обязанности после ухода Фабио Челестини. Под его руководством армейцы завершили чемпионат двумя победами подряд.

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