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Глушаков назвал двух футболистов, которых "Спартаку" нельзя терять

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков считает, что московскому клубу необходимо сохранить в составе Эсекьеля Барко и Кристофера Мартинса.
Фото: ФК "Спартак"
По словам экс-капитана "красно-белых", именно эти футболисты сегодня оказывают наибольшее влияние на результаты команды.

- "Спартаку", как и с Барко, стоит продолжать отношения с Мартинсом, потому что это два ведущих игрока, которые делают результат, - приводит слова Глушакова "Матч ТВ".

Соглашение Барко с московским клубом действует до лета 2027 года, а контракт Мартинса рассчитан еще на сезон дольше - до июня 2028-го.

В прошлом сезоне аргентинец провёл 37 матчей, записав на свой счёт восемь голов и девять ассистов на партнёров. Люксембургский хавбек за такое же количество игр отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

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