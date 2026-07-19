Глушаков назвал двух футболистов, которых "Спартаку" нельзя терять

Фото: ФК "Спартак"

- " Спартаку ", как и с Барко, стоит продолжать отношения с Мартинсом, потому что это два ведущих игрока, которые делают результат, - приводит слова Глушакова "Матч ТВ"

По словам экс-капитана "красно-белых", именно эти футболисты сегодня оказывают наибольшее влияние на результаты команды.Соглашение Барко с московским клубом действует до лета 2027 года, а контракт Мартинса рассчитан еще на сезон дольше - до июня 2028-го.В прошлом сезоне аргентинец провёл 37 матчей, записав на свой счёт восемь голов и девять ассистов на партнёров. Люксембургский хавбек за такое же количество игр отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.