"Спартак" оспорил три спорных эпизода матча с "Зенитом"

Как сообщает "РБ Спорт", московский клуб уже направил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС. "Красно-белые" просят разобрать три игровых эпизода. В клубе уверены, что Александр Соболев нарушил правила в борьбе с Жедсоном Фернандешем, Вильмар Барриос сфолил на Наиле Умярове, а пенальти, назначенный после попадания мяча в руку Александеру Джику, был ошибочным.
Победитель Суперкубка определился лишь после серии одиннадцатиметровых. В основное время команды сыграли вничью - 1:1, а в послематчевой серии сильнее оказался "Зенит", реализовавший четыре удара против двух у соперника.