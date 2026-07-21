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"Спартак" оспорил три спорных эпизода матча с "Зенитом"

"Спартак" решил оспорить ряд решений арбитра, работавшего на матче за Суперкубок России против "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает "РБ Спорт", московский клуб уже направил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС. "Красно-белые" просят разобрать три игровых эпизода. В клубе уверены, что Александр Соболев нарушил правила в борьбе с Жедсоном Фернандешем, Вильмар Барриос сфолил на Наиле Умярове, а пенальти, назначенный после попадания мяча в руку Александеру Джику, был ошибочным.

Победитель Суперкубка определился лишь после серии одиннадцатиметровых. В основное время команды сыграли вничью - 1:1, а в послематчевой серии сильнее оказался "Зенит", реализовавший четыре удара против двух у соперника.

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