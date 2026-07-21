Ямаль рассказал о напутствии Месси после победы на чемпионате мира

Ламин Ямаль поделился подробностями разговора с Лионелем Месси после финального матча чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

- Лео пожал мне руку и сказал, что мне нужно продолжать в том же духе, потому что будущее принадлежит нашему поколению. Эти слова я буду помнить всю карьеру. По ощущениям, они значат почти то же самое, что и золотая медаль на шее, - рассказал Ямаль.

По словам испанского вингера, капитан аргентинской сборной лично поздравил его и дал совет, который он намерен запомнить на всю жизнь.Испанцы завоевали золотые медали мирового первенства, одолев Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время. Единственный мяч в финале на 106-й минуте забил Ферран Торрес, принеся "Фурии Рохе" второй чемпионский титул в истории.