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Защитник "Зенита" Волков ответил, останется ли он в клубе

Защитник "Зенита" Сергей Волков ответил на вопрос о своем будущем.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Волкова, он намерен выкладываться на тренировках и думает, что проведет следующий сезон в "Зените".

- При возвращении в "Зенит" у меня были единственные мысли — доказывать и выкладываться полностью на тренировках. Решение о моем будущем принимает тренерский штаб, а мое дело — показывать футбол.
Думаю, я проведу следующий сезон в "Зените", - цитирует Волкова "РБ Спорт".

В сезоне-2025/26 Сергей Волков выступал на правах аренды за "Сочи" - он провел за южан во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет одну голевую передачу. Ранее защитник был игроком "Краснодара". Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро, его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, что в первом туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном". Сине-бело-голубые являются действующими чемпионами страны и обладателями Суперкубка.

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