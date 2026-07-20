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Расулов рассказал, как проходят сборы "Динамо" при Шварце

Голкипер "Динамо" Курбан Расулов рассказал, как проходят сборы бело-голубых при Сандро Шварце.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Расулова, в коллективе отличная атмосфера.

- Сборы с Сандро Шварцем проходят отлично. Я не тренировался в его первый приход в "Динамо", поэтому появились новые элементы и требования.
Атмосфера в коллективе отличная. По клубным соцсетям можно понять, что в команде все супер, - приводит слова Расулова "Советский спорт".

Напомним, что в мае московское "Динамо" объявило о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера. Специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год - под его руководством бело-голубые доходили до финала Кубка России, а также завоевывали бронзовые медали чемпионата страны.

По итогам прошлого сезона столичный клуб занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом туре РПЛ сезона-2026/27 подопечные Сандро Шварца сыграют на домашнем стадионе с самарскими "Крыльями Советов".

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