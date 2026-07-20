Расулов рассказал, как проходят сборы "Динамо" при Шварце

- Сборы с Сандро Шварцем проходят отлично. Я не тренировался в его первый приход в "Динамо", поэтому появились новые элементы и требования.
Атмосфера в коллективе отличная. По клубным соцсетям можно понять, что в команде все супер, - приводит слова Расулова "Советский спорт".
Напомним, что в мае московское "Динамо" объявило о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера. Специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год - под его руководством бело-голубые доходили до финала Кубка России, а также завоевывали бронзовые медали чемпионата страны.
По итогам прошлого сезона столичный клуб занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом туре РПЛ сезона-2026/27 подопечные Сандро Шварца сыграют на домашнем стадионе с самарскими "Крыльями Советов".