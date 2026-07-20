Камоцци рассказал, что необходимо "Спартаку" для борьбы за чемпионство в РПЛ

- На мой взгляд, борьба за титул крайне маловероятна.
Для победы в чемпионате нужен нападающий, способный забивать 15–20 голов за сезон.
Поэтому "Спартаку" однозначно нужен новый нападающий, - приводит слова Камоцци "Матч ТВ".
Напомним, что по итогам сезона-2025/26 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также завоевал Кубок России.
В матче за Суперкубок страны красно-белые уступили петербургскому "Зениту" со счетом 1:1 (2:4 - пен.). В первом туре чемпионата России команда Хуана Карседо сыграет на домашнем стадионе со столичной "Родиной", которая впервые в своей истории вышла в элитный дивизион российского футбола.