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Камоцци рассказал, что необходимо "Спартаку" для борьбы за чемпионство в РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, ответил, что необходимо красно-белым для борьбы за чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Камоцци, для борьбы за чемпионство "Спартаку" необходим нападающий.

- На мой взгляд, борьба за титул крайне маловероятна.
Для победы в чемпионате нужен нападающий, способный забивать 15–20 голов за сезон.

Поэтому "Спартаку" однозначно нужен новый нападающий, - приводит слова Камоцци "Матч ТВ".

Напомним, что по итогам сезона-2025/26 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также завоевал Кубок России.

В матче за Суперкубок страны красно-белые уступили петербургскому "Зениту" со счетом 1:1 (2:4 - пен.). В первом туре чемпионата России команда Хуана Карседо сыграет на домашнем стадионе со столичной "Родиной", которая впервые в своей истории вышла в элитный дивизион российского футбола.

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