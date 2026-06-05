Карпин рассказал, чего ждёт от игры с Буркина-Фасо

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- Мы разбирали Буркина-Фасо. Надеюсь, учли все нюансы, футболисты всё знают. Эта сборная не звучит, как Египет, но это хорошая африканская команда. Это не Мали, где 11 футболистов за линией мяча, они агрессивнее. Надеюсь и уверен, будет интересная игра, - цитирует Карпина "Чемпионат"

По словам специалиста, команда детально изучила соперника и получила достаточно информации для подготовки к игре.Карпин отметил, что африканская сборная способна создать серьёзные проблемы и отличается более агрессивной манерой игры по сравнению с некоторыми другими соперниками.Предстоящий матч состоится 5 июня на "Волгоград Арене". В первой игре нынешнего сбора российская команда уступила Египту со счётом 0:1.