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Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
Буркина-ФасоНе начат

Карпин рассказал, чего ждёт от игры с Буркина-Фасо

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Буркина-Фасо.
Фото: РФС
По словам специалиста, команда детально изучила соперника и получила достаточно информации для подготовки к игре.

Карпин отметил, что африканская сборная способна создать серьёзные проблемы и отличается более агрессивной манерой игры по сравнению с некоторыми другими соперниками.

- Мы разбирали Буркина-Фасо. Надеюсь, учли все нюансы, футболисты всё знают. Эта сборная не звучит, как Египет, но это хорошая африканская команда. Это не Мали, где 11 футболистов за линией мяча, они агрессивнее. Надеюсь и уверен, будет интересная игра, - цитирует Карпина "Чемпионат".

Предстоящий матч состоится 5 июня на "Волгоград Арене". В первой игре нынешнего сбора российская команда уступила Египту со счётом 0:1.

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