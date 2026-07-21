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Ротор
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен

"Ротор" обыграл "СКА-Хабаровск" во втором туре Первой лиги

"Ротор" одержал первую победу в новом сезоне Первой лиги, на своём поле минимально обыграв "СКА-Хабаровск" в матче второго тура.
Фото: ФК "Ротор"
Встреча в Волгограде завершилась со счётом 1:0.

Ещё перед перерывом хозяева могли выйти вперёд, однако мяч Эммерсона, отправленный в ворота на второй компенсированной минуте первого тайма, засчитан не был.

Исход встречи решился на 80-й минуте. Александр Хубулов уверенно реализовал пенальти и принёс волгоградской команде три очка.

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