Встреча в Волгограде завершилась со счётом 1:0.
Ещё перед перерывом хозяева могли выйти вперёд, однако мяч Эммерсона, отправленный в ворота на второй компенсированной минуте первого тайма, засчитан не был.
Исход встречи решился на 80-й минуте. Александр Хубулов уверенно реализовал пенальти и принёс волгоградской команде три очка.
"Ротор" обыграл "СКА-Хабаровск" во втором туре Первой лиги
"Ротор" одержал первую победу в новом сезоне Первой лиги, на своём поле минимально обыграв "СКА-Хабаровск" в матче второго тура.
Фото: ФК "Ротор"