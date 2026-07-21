"Барселона" готовит трансфер игрока "Манчестер Сити" - источник

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден вновь оказалось в центре внимания других клубов.

Фото: Getty Images

Как пишет инсайдер Экрем Конур, интерес к английскому хавбеку проявляет "Барселона". Каталонцы рассчитывают воспользоваться неопределённой ситуацией вокруг футболиста и приобрести его на более выгодных условиях.



Действующее соглашение Фодена с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт 10 забитых мячей и семь ассистов на партнёров.

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Барселона