Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен

"Барселона" готовит трансфер игрока "Манчестер Сити" - источник

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден вновь оказалось в центре внимания других клубов.
Фото: Getty Images
Как пишет инсайдер Экрем Конур, интерес к английскому хавбеку проявляет "Барселона". Каталонцы рассчитывают воспользоваться неопределённой ситуацией вокруг футболиста и приобрести его на более выгодных условиях.

Действующее соглашение Фодена с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт 10 забитых мячей и семь ассистов на партнёров.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится