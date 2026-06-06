Кисляк: недоволен собой в этом сезоне

"Недоволен собой в этом сезоне. Есть что улучшать, этот сезон - бесценный опыт. Мы не можем каждый сезон подниматься на вершину или показывать пиковый уровень.Бывают взлёты и падения, надо через всё это проходить. Если говорить обо мне, где-то показывал хороший футбол, где-то не очень. Сделаем выводы", - сказал Кисляк "Чемпионату".
Матвей Кисляк выступает в составе московского ЦСКА с начала января 2024 года. В текущем сезоне за "армейцев" полузащитник провел 42 матча, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.