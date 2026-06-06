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Экс-игрок "Динамо" ответил, при каком условии клуб сможет бороться за победу в РПЛ

Бывший игрок "Динамо" Мирослав Ромащенко высказался о перспективах текущего состава бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
Мирослав Ромащенко заявил, что бело-голубым требуется небольшое усиление состава.

"При небольшом усилении "Динамо" сможет бороться за победу в РПЛ или Кубке России. Шварц наладит контакт с игроками и сможет их замотивировать. Надо только немного расширить скамейку и приобрести игроков, которые нужны именно Шварцу", - сказал Ромащенко Metaratings.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 матчах. Бело-голубые одержали 12 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений в чемпионате.

В конце мая пресс-служба клуба объявила о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера.

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