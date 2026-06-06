Пятибратов - о назначении Игдисамова тренером ЦСКА: надо дать время

"Безусловно, есть риск. Если не рисковать, то не узнаешь, получится или нет. Важно понимать, какие задачи стоят перед ним, и насколько руководство готово терпеть, если что-то будет не получаться.
Надо дать человеку время наошибаться, если мы хотим получить специалиста высочайшего уровня", - сказал Пятибратов Metaratings.
Дмитрий Игдисамов был назначен главным тренером московского ЦСКА 1 июня. В текущем сезоне под его руководством "армейцы" провели 3 матча, одержали 2 победы и потерпели 1 поражение. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко.