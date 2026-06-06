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Круговой - о матче с Буркина-Фасо: нам нельзя было так играть

Защитник сборной России Данил Круговой прокомментировал победу над Буркина-Фасо.
Фото: РФС
По словам Кругового, сборная России грамотно играла в первом тайме, но во втором тайме команда плохо вошла в игру.

- Хороший спарринг с хорошим соперником, мне понравился. Мы очень грамотно играли в первом тайме, можно сказать, что выполнили установку тренера — что он просил, то и делали.
Потом произошло удаление у Буркина-Фасо, и нам нельзя было так играть во втором тайме, как мы начали, - приводит слова Кругового "Матч ТВ".

Вчера, 5 июня, национальная команда России одержала домашнюю победу над сборной Буркина-Фасо в товарищеском матче со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Вахания. С 43-й минуты Буркина-Фасо играла в меньшинстве после удаления защитника Ассана Уэдраого.

Напомним, что 9 июня команде Валерия Карпина предстоит провести товарищеский матч с Тринидад и Тобаго - встреча состоится в Калининграде.

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