Круговой - о матче с Буркина-Фасо: нам нельзя было так играть

- Хороший спарринг с хорошим соперником, мне понравился. Мы очень грамотно играли в первом тайме, можно сказать, что выполнили установку тренера — что он просил, то и делали.
Потом произошло удаление у Буркина-Фасо, и нам нельзя было так играть во втором тайме, как мы начали, - приводит слова Кругового "Матч ТВ".
Вчера, 5 июня, национальная команда России одержала домашнюю победу над сборной Буркина-Фасо в товарищеском матче со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Вахания. С 43-й минуты Буркина-Фасо играла в меньшинстве после удаления защитника Ассана Уэдраого.
Напомним, что 9 июня команде Валерия Карпина предстоит провести товарищеский матч с Тринидад и Тобаго - встреча состоится в Калининграде.