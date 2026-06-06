Миранчук раскритиковал настрой сборной России в матче с Буркина-Фасо

- Во втором тайме после удаления ментальная часть чуть не понравилась — в раздевалке все сказали, что нужно оставаться такими же заряженными, интенсивными и прибивать соперника.
С экранов, со стороны было видно, что в большинстве играем, а у соперника в итоге больше моментов, чем в первом тайме, - приводит слова Миранчука "РИА Новости Спорт".
Вчера, 5 июня, национальная команда России одержала домашнюю победу над сборной Буркина-Фасо в товарищеском матче со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Вахания. С 43-й минуты Буркина-Фасо играла в меньшинстве после удаления защитника Ассана Уэдраого.
Напомним, что 9 июня команде Валерия Карпина предстоит провести товарищеский матч с Тринидад и Тобаго - встреча состоится в Калининграде. Во время майско-июньских сборов национальная команда России также встретилась с Египтом в Каире - матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.