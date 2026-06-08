Кутепов оценил работу Карседо на посту главного тренера "Спартака"

"Карседо провёл громадную и грандиозную работу. Выхлоп от этого уже виден - в виде результата. Думаю, в следующем сезоне у "Спартака" есть все шансы, чтобы побороться за чемпионство. Тут вообще вопросов нет!" - сказал Кутепов "Чемпионату".
Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 17 матчей, одержала 11 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения в чемпионате.
В конце мая красно-белые выиграли Кубок России, одержав победу над "Краснодаром" в финале турнира (1:1, 4:3 - пенальти).