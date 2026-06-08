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Кутепов оценил работу Карседо на посту главного тренера "Спартака"

Бывший игрок "Спартака" Илья Кутепов высказался о главном тренере красно-белых Хуане Карлосе Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
Илья Кутепов заявил, что испанский специалист провел грандиозную работу в московском клубе.

"Карседо провёл громадную и грандиозную работу. Выхлоп от этого уже виден - в виде результата. Думаю, в следующем сезоне у "Спартака" есть все шансы, чтобы побороться за чемпионство. Тут вообще вопросов нет!" - сказал Кутепов "Чемпионату".

Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 17 матчей, одержала 11 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения в чемпионате.

В конце мая красно-белые выиграли Кубок России, одержав победу над "Краснодаром" в финале турнира (1:1, 4:3 - пенальти).

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