Кутепов оценил работу Карседо на посту главного тренера "Спартака"

Фото: ФК "Спартак"

"Карседо провёл громадную и грандиозную работу. Выхлоп от этого уже виден - в виде результата. Думаю, в следующем сезоне у " Спартака " есть все шансы, чтобы побороться за чемпионство. Тут вообще вопросов нет!" - сказал Кутепов "Чемпионату"

Илья Кутепов заявил, что испанский специалист провел грандиозную работу в московском клубе.Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 17 матчей, одержала 11 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения в чемпионате.В конце мая красно-белые выиграли Кубок России, одержав победу над "Краснодаром" в финале турнира (1:1, 4:3 - пенальти).