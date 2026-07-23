Как сообщает пресс-служба РПЛ, в первом туре из-за дисквалификаций не сыграют Кристофер Ву из "Спартака", Дмитрий Чистяков из "Ростова" и Артур Гарибян из "Родины".
Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует завтра, 24 июля. В первом матче первого тура встретятся московский ЦСКА и калининградская "Балтика". Игра пройдет на "ВЭБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Три футболиста не сыграют в 1-м туре РПЛ из-за дисквалификаций
Стало известно, какие футболисты пропустят первый тур РПЛ сезона-2026/2027.
Фото: ФК "Спартак"