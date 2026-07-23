"Ход свиньей не удался". Быстров - о решении КДК по протесту "Спартака"

"Думаю, таких прецедентов не было, чтобы исход матча решался уже после самой игры. Попытаться можно было, посмешить народ. Я в этом никакого смысла не вижу, конечно. Дисквалификация Соболева тоже... Шум подняли какой-то непонятный. Ход свиньей не удался", - сказал Быстров "Спорт-Экспрессу".
18 июля в Нижнем Новгороде "Зенит" и "Спартак" разыграли Суперкубок России. Основное время закончилось ничьей - 1:1. По указанию арбитра послематчевые пенальти били у фанатской трибуны "Зенита", сине-бело-голубые победили со счетом 4:2.
После матча красно-белые подали протест, ссылаясь на нарушения, и настаивали на переигровке. Однако КДК РФС отклонил их требование.