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"Ход свиньей не удался". Быстров - о решении КДК по протесту "Спартака"

Бывший игрок "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров высказался о решении КДК РФС по протесту красно-белых после матча за Суперкубок России.
Фото: ФК "Спартак"
Владимир Быстров не видит смысла в протесте "Спартака" после матча Суперкубка.

"Думаю, таких прецедентов не было, чтобы исход матча решался уже после самой игры. Попытаться можно было, посмешить народ. Я в этом никакого смысла не вижу, конечно. Дисквалификация Соболева тоже... Шум подняли какой-то непонятный. Ход свиньей не удался", - сказал Быстров "Спорт-Экспрессу".

18 июля в Нижнем Новгороде "Зенит" и "Спартак" разыграли Суперкубок России. Основное время закончилось ничьей - 1:1. По указанию арбитра послематчевые пенальти били у фанатской трибуны "Зенита", сине-бело-голубые победили со счетом 4:2.

После матча красно-белые подали протест, ссылаясь на нарушения, и настаивали на переигровке. Однако КДК РФС отклонил их требование.

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